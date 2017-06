Berlin (ots) - Rund 45 Aussteller zeigen interessante Produkte für neue Unterrichtsformen - Lehrerlounge erstmalig im Marshall-Haus - Möglichkeit zum Austausch mit Kollegen am McCafé-TukTuk



Das Lehrerzimmer: Ein Großraumbüro einer Schule, in dem sich Lehrer während ihrer unterrichtsfreien Zeit aufhalten, arbeiten und besprechen. Auf dem YOU Summer Break erleben die Pädagogen das Lehrerzimmer mal ganz anders. Vis-à-vis zum Sommergarten können sie sich auf Europas größtem Jugendevent (7. bis 9. Juli) erstmalig auf die Lehrerlounge im 50er-Jahre-Schick des lichtdurchfluteten Marshall-Hauses freuen. Am 7. Juli startet der YOU Summer Break mit dem Schulklassentag, bei dem rund 45 Aussteller spezielle Angebote für Lehrer und Schulen in der Lehrerlounge präsentieren. Die Lehrerlounge bietet Lehrern einen angenehmen Rückzugsort, um sich weiterzubilden, neuesten Input von Ausstellern für das kommende Schuljahr zu erhalten oder sich am McCafé-TukTuk bei verschiedenen Kaffee-Spezialitäten mit Kollegen auszutauschen.



Unter den teilnehmenden Ausstellern sind Unternehmen, Institutionen, Verlage, Vereine, Museen und Stiftungen wie das Science Center phaeno Wolfsburg, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die Bundesagentur für Arbeit, der Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, die Landschaftsgärtner "Grüner Beruf mit Zukunft", das Ottobock Science Center Berlin, das Museum für Kommunikation Berlin, die Stiftung Berliner Mauer, die WWV Bildungsakademie und viele andere.



Pädagogen können sich über innovative Unterrichtskonzepte, außerschulische Lernorte und Ziele für Klassenfahrten informieren. So zeigt beispielsweise das Unternehmen JobUFO, wie es jungen Menschen zwischen 14 bis 20 Jahren helfen kann, sich auf Ausbildungsplätze, Nebenjobs und Praktika per Video zu bewerben. Dafür können sich Bewerber die JobUFO-App kostenlos herunterladen, sich Stellenanzeigen mit 360°-Videos als Berufsinformation in der App anschauen, um authentische Einblicke von Arbeitsplätzen zu gewinnen, ein kurzes Bewerbungsvideo aufzunehmen und sich direkt bei renommierten Unternehmen zu bewerben.



Weiterhin werden in der Lehrerlounge Auslandsprogramme und Sprachtrainings, Ausbildungsmöglichkeiten und Orientierungstests sowie Selbsthilfeangebote und Aufklärungsprojekte präsentiert. Schulklassen können am YOU-Freitag an dem breit gefächerten Exkursionsprogramm der Aussteller teilnehmen. Mit dem Schulklassenticket für 35 Euro erhalten bis zu 25 Schüler pro Schulklasse am YOU-Schulklassentag, am 7. Juli von 9 bis 15 Uhr, Eintritt zum YOU Summer Break. Der Eintritt für die begleitenden Pädagogen ist an diesem Tag kostenlos.



Alle Angebote der teilnehmenden Aussteller sind hier zu finden: www.you.de/Zusatzseiten/Lehrerinformationen/Lehrerlounge/.



Mehr Infos zur YOU unter www.you.de, auf www.instagram.com/you.berlin, www.twitter.com/youberlin und www.facebook.com/you.messe/.



Über den YOU Summer Break



Der YOU Summer Break 2017 findet vom 7. bis 9. Juli zum 19. Mal in Berlin statt. Er versteht sich als Europas größtes Jugendevent und gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich "music.sports.lifestyle." und das Segment "Bildung.Karriere.Zukunft". Neben einem 1.000 m² großen Event-Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen findet auf dem YOU Summer Break auch die 14. Streetdance-Meisterschaft Berlin (8. und 9. Juli) und der XXL TuberDay meets YOU (8. Juli) statt. Veranstalter ist die Messe Berlin.



