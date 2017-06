Als Ende des 19. Jahrhunderts hunderttausende Abenteurer an den Yukon pilgerten, um ihr Glück zu suchen, war der größte Goldrausch besiegelt. Der kleine Ort Dawson City wuchs zu einer pulsierenden Stadt heran. Heute wohnen in Dawson City gerade einmal noch 1.400 Einwohner. Vom Goldrausch sind nur noch Erinnerungen geblieben. Doch neben Touristen zieht es zunehmend auch wieder Investoren in die Gebiete des ehemaligen Goldrauschs. Der Grund: 2016 entdeckte Shawn Ryan im Yukon-Gebiet riesige Goldvorkommen und das obwohl das historische Abbaugebiet über Jahrzehnte von Explorationsunternehmen vernachlässigt wurde. Erste Entdeckungen stimmen zuversichtlich Moderne Methoden sollen dabei helfen, bisher unentdecktes Gold zu finden und letztendlich zutage zu fördern. Während zu Zeiten des ersten Goldrausches Goldwäscher dafür sorgten, dass Umwelt und Landschaft verschandelt wurden, soll es künftig gesitteter zugehen. Anders als damals fand Shawn Ryan im Yukon Gebiet hochgradige Quarzadern. Die Ergebnisse fielen so überzeugend aus, dass sich in den Monaten nach der...

Den vollständigen Artikel lesen ...