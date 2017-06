Berlin (ots) - Terminhinweis:



Donnerstag, 15. Juni 2017, um 11:00 Uhr, im Haus des Wirtschaftsrates Luisenstraße 44 / Ecke Reinhardtstraße, Berlin-Mitte



Der Präsident des Wirtschaftsrates, Werner M. Bahlsen, stellt im Vorfeld der Bundestagswahlen die Ergebnisse der Mitgliederumfrage des Wirtschaftsrates vor, eines der größten Stimmungsbilder unter Unternehmern in Deutschland. Wissenschaftlich begleitet hat die Umfrage das Meinungsforschungsinstitut dimap.



Die Befragung, an der mehr als 2.600 Mitglieder teilnahmen, betrifft die wichtigsten Politikfelder: Bewertung der Wirtschaftskompetenz der Parteien, Digitalisierung, Energiewende, Steuern und Haushalt, Rente, Europa, Infrastruktur und Freihandel.



Anmeldung bitte per Mail an pressestelle@wirtschaftsrat.de oder per Telefon unter 030/24087301.



OTS: Wirtschaftsrat der CDU e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/42899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_42899.rss2



Pressekontakt: Klaus-Hubert Fugger Pressesprecher Wirtschaftsrat der CDU e.V. Tel. 030/24087-301, Fax. 030/24087-305 kh.fugger@wirtschaftsrat.de