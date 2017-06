Eine Menge los am KMU-Anleihen-Markt vor und nach dem Pfingstwochenende - in den beiden Wochen vom 29.05. bis 02.06.2017 (KW 22) und vom 06.06 bis 09.06.2017 (KW23) konnten einige Emittenten erfolgreiche Neuemissionen abschließen. So konnte die Homann Holzwerkstoffe GmbH ihre neue Unternehmensanleihe 2017/22 (WKN A2E4NW) mit einem Gesamtvolumen von 50 Millionen vollständig und vorzeitig am Kapitalmarkt platzieren. Aufgrund der hohen Nachfrage und Überzeichnung wurde die Zeichnungsphase vorzeitig beendet. Der neue Homann-Bond wird jährlich mit 5,25 Prozent verzinst. Auch die Metalcorp Group konnte eine neue Anleihe erfolgreich bei institutionellen Investoren platzieren. Die dem norwegischem Recht unterliegende Anleihe hat ein Volumen von 70 Millionen Euro und einen Zinskupon von 7,00 Prozent p.a. Den Inhabern der bestehenden Metalcorp-Anleihe 2013/18 soll zudem zeitnah ein freiwilliges Erwerbs- und Umtauschangebot für den neuen Bond unterbreitet werden.

Neben Homann und Metalcorp konnte auch die PROKON Regenerative Energien eG Schuldverschreibungen in Höhe von knapp 90 Millionen Euro im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren begeben. Bei diesen Schuldverschreibungen handelt es sich um Anleihen, die nicht von erwerbsberechtigten ehemaligen Genussrechtsgläubigern erworben wurden, und die gemäß Insolvenzplan von PROKON zu veräußern waren. Die Schuldverschreibungen wurden zu einem Preis von 65% des Nennbetrags platziert. Der Erlös abzüglich Verwertungskosten wird an die ehemaligen Genussrechtsgläubiger, die ihr Erwerbsrecht nicht ausgeübt hatten, ausgezahlt.

Die BDT Media Automation GmbH schmeißt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...