Wien - Bei den gestern abgehaltenen Parlamentswahlen in Großbritannien haben die Konservativen von Premierministerin May gemäß bisheriger Auszählungen überraschend die Parlamentsmehrheit verloren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So könnten die Tories nur mit etwa 313 der 650 Sitze rechnen, gefolgt von der Labour Partei. Die Wahlen dürften somit keine klaren Mehrheitsverhältnisse hervorgebracht haben, was die Unsicherheit hinsichtlich der in wenigen Tagen beginnenden Brexit-Verhandlungen deutlich erhöhe. May's Plan, durch vorgezogene Neuwahlen die Parlamentsmehrheit auszubauen, sei somit nach hinten losgegangen. Bereits gestern Abend habe das GBP deutlich gegenüber dem EUR an Wert verloren.

