Die Heizölpreise bewegen sich am Freitag nicht vom Fleck und zementieren das erreichte Preistief. Für viele Verbraucher ist das die perfekte Kaufgelegenheit, auf die sie lange gewartet haben. Heizöl ist so billig, wie zuletzt im November 2016 und die Nachfrage steigt sprunghaft. Die Ölpreise am Weltmarkt stehen anhaltend unter Druck und können sich auch am Freitag nicht nachhaltig festigen. Rohöl ...

