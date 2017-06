Köln / Paris (ots) -



- Deutschland mit 16 Unternehmen auch in diesem Jahr zahlreich im Spitzenfeld der besten europäischen Arbeitgeber vertreten - Mars, Adecco Group und Cisco verteidigen Titel als Top 3 in der Kategorie "Multinationale Unternehmen"



Das internationale Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® hat die Gewinner des Wettbewerbs «Europas Beste Arbeitgeber 2017» anlässlich eines Festaktes in der französischen Hauptstadt Paris ausgezeichnet. 16 deutsche Unternehmen und Niederlassungen europaweit tätiger Konzerne platzieren sich in diesem Jahr erfolgreich auf der Besten-Liste, die 125 Ausgezeichnete umfasst.



Deutsche Preisträger in drei Größenkategorien



In der Kategorie «Multinationale Unternehmen» finden sich acht deutsche Unternehmen und Unternehmensstandorte internationaler Konzerne. Über die begehrten Auszeichnungen freuen sich die DIS AG (Düsseldorf), Cadence Design Systems (Feldkirchen) und die deutsche Vertretung des Finanzdienstleisters PayPal (Dreilinden). Ebenfalls zu den Prämierten gehören W. L. Gore (Putzbrunn), die SICK AG (Waldkirch), SAS Institute (Heidelberg), SC Johnson (Erkrath) und Hyatt Hotels & Resorts aus Mainz.



Als europäische Gesamtsieger in der Multinational-Kategorie freuten sich - unverändert wie im Jahr 2016 - Mars, gefolgt von der Adecco Group und Cisco über die ersten drei Plätze auf dem Siegertreppchen.



In der Größenklasse «Unternehmen über 500 Mitarbeitende» platzierten sich vier Unternehmen aus Deutschland. Glückliche Sieger sind Vector Informatik (Stuttgart), die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse (München), die Heiligenfeld Kliniken (Bad Kissingen) sowie die azh aus Aschheim bei München. Als Gesamtsieger der Größenklasse zeichnete Great Place to Work® das französische Beratungsunternehmen Davidson aus, welches ebenfalls seinen Titel verteidigen konnte.



Vier deutsche Unternehmen konnten sich erfolgreich in der kleinsten Größenklasse, «Unternehmen unter 500 Mitarbeitende», auf der europäischen Besten-Liste platzieren. Pascoe Naturmedizin aus Gießen erreichte als deutsches Unternehmen mit dem achten Platz die insgesamt beste deutsche Platzierung, gefolgt von St. Gereon Seniorendienste (Hückelhoven), den IT-Spezialisten MaibornWolff (München) und IT-Dienstleister QAware, ebenfalls aus der bayerischen Landeshauptstadt. QAware gewann zudem den Sonderpreis in der Kategorie «Innovative Hiring Practices». Great Place to Work® würdigt mit dieser besonderen Anerkennung die herausragenden Bemühungen des Unternehmens im Bereich der Gewinnung von Mitarbeitenden.



Die komplette Liste «Europas Beste Arbeitgeber 2017» ist hier abrufbar: http://ots.de/uTZZY



1,5 Millionen Arbeitnehmer am Arbeitgeberwettbewerb beteiligt



In diesem Jahr haben 2.340 Unternehmen mit 1,5 Millionen Beschäftigen aus 19 Nationen - vom Norwegischen Nordkap bis Süditalien - an Europas größtem Arbeitgeberwettbewerb teilgenommen und ihre Arbeitgeber beurteilt. Vor ihrem Erfolg bei «Europas Beste Arbeitgeber 2017» haben sich die Preisträger bereits bei den nationalen Great Place to Work® Wettbewerben wie «Deutschlands Beste Arbeitgeber» platzieren können. Bewertungsbasis sind ausführliche, repräsentative Mitarbeiterbefragungen zur Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität in den teilnehmenden Unternehmen sowie eine Analyse der Maßnahmen der Personalarbeit (Kultur Audit).



Gute Arbeitsplatzkultur als Treiber des Unternehmenserfolgs



"Wir freuen uns, dass sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Unternehmen aus Deutschland unter den besten europäischen Arbeitgebern platzieren konnten", sagt Frank Hauser, Geschäftsführer von Great Place to Work® Deutschland. "Wir erkennen bei allen länderspezifischen Unterschieden in ganz Europa, dass Unternehmen, die wir für ihre vertrauensbildende Arbeitsplatzkultur auszeichnen können, eine stärkere Motivation und Bindung der Mitarbeitenden, bessere Chancen auf dem Personalmarkt und größeren wirtschaftlichen Erfolg aufweisen", ergänzt Hauser zum Erfolg der prämierten Unternehmen.



Ziel der Arbeitgeberwettbewerbe von Great Place to Work® ist es, Unternehmen aller Branchen und Größen bei der Entwicklung einer besonders vertrauensvollen und förderlichen Arbeitsplatzkultur zu unterstützen. Zugleich soll den Besten besondere Anerkennung und Auszeichnung zukommen.



Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglich



Zur Teilnahme an der neuen Runde der nationalen Great Place to Work® Befragung «Deutschlands Beste Arbeitgeber» können sich Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und öffentliche Arbeitgeber aller Art ab sofort anmelden unter: www.greatplacetowork.de



Die Gewinner qualifizieren sich wieder für den europäischen Gesamtwettbewerb. Zusätzlich führt Great Place to Work® Deutschland eine Reihe regionaler und branchenspezifischer Benchmark-Wettbewerbe zur Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität durch. Alle Teilnehmer profitieren - unabhängig von einer möglichen Platzierung unter den Besten - von der detaillierten Bestandsaufnahme, den vielfältigen Vergleichsmöglichkeiten und der Unterstützung für ihre Entwicklung als gute und attraktive Arbeitgeber.



Über Great Place to Work®



Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit bei der Entwicklung einer attraktiven und leistungsstarken Unternehmenskultur unterstützt. Der Fokus liegt auf der Schaffung von Vertrauen, Stolz und Teamgeist in der organisationalen Zusammenarbeit und der Gestaltung unterstützender und förderlicher Maßnahmen des Personalmanagements. Neben unternehmensspezifischen Analyse- und Beratungsangeboten ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler, regionaler und branchenspezifischer Benchmark-Wettbewerbe in Zusammenarbeit mit namhaften Partnern aus Wirtschaft, Verbänden und Medien regelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor.



Das deutsche Great Place to Work® Institut wurde 2002 gegründet und beschäftigt am Standort Köln rund 80 Mitarbeitende. Weitere Informationen: www.greatplacetowork.de



