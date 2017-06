Hamburg (ots) -



Let's celebrate diversity! Es lebe die Vielfalt! Diese Herbst/Winter-Saison und auch die neue Bijou Brigitte-Kollektion zelebrieren die Mode in ihrer ganzen facettenreichen Schönheit. Florale Elemente, graphische Formen und starke Farben umschmeicheln Schmuckstücke und Accessoires. Samt, ein wiederentdecktes Material, verleiht Taschen und den angesagten Chokern eine besonders edle Note.



Bijou Brigitte präsentierte die neuen Prachtstücke für Herbst/Winter am 7. Juni 2017 einem interessierten Fachpublikum aus Modepresse und Bloggern. Als Special Guest begrüßte Bijou Brigitte die sympathische Bloggerin Farina Opoku. Voller Neugierde sah sie sich die perfekt inszenierte Kollektion an. Danach beantwortete sie zahlreiche Fragen und stand für viele Erinnerungsfotos zur Verfügung.



Im Vorwege des Events hatte Farina Opoku von novalanalove, eine der angesagten Bloggerinnen in Deutschland, für drei Bildmotive aus der neuen Herbst/Winter-Kollektion für Bijou Brigitte vor der Kamera gestanden.



Das Highlight im Kollektionsthema Victorian Velvet ist Samt. In edlem Schwarz oder elegantem Burgundy, von Ornamenten umspielt, präsentieren sich Armbänder, Box-Clutches, Haarschmuck und natürlich die weiterhin angesagten Choker.



Die beiden Farben Schwarz und Gold treffen bei Black 'n' Gold zu einem verführerischen Spiel aufeinander. Schwarze Kunstleder- und Textilbänder werden von goldfarbenen Elementen umgarnt. Kleine Sterne und Halbmonde, teilweise mit Strass verziert, verzaubern lange und kurze Ketten, Arm- und Ohrschmuck. Zarte Choker und lange goldfarbene Metallketten sind perfekt für einen Style in Layering-Optik.



Für den Herbst ist eine klassische schwarze Lederjacke der stylishe Partner. Dazu passen unsere Schmuckstücke in Silber und Schwarz perfekt. Als Halsschmeichler stehen Choker und lange Ketten mit Anhängern bereit. Dazu noch silberfarbene Armbänder und Uhr sowie die verspielte Armspange mit Stern und Halbmond kombiniert und der Rockstar-Look ist perfekt.



Ab Anfang August sind die ersten Schmuckstücke und Accessoires aus der neuen Kollektion in den Bijou Brigitte-Filialen und auch im Online-Shop erhältlich.



Über Bijou Brigitte:



Das börsennotierte Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern mit rund 1.100 Filialen vertreten und beschäftigt rund 3.000 Arbeitnehmer. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.



