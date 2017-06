Nuance hat für Amazons digitalen Lautsprecher eine App namens "Nina" entwickelt. Über diese Anwendung kann man beispielsweise mit seiner Bank in Kontakt treten oder seinen Flug buchen. Details verrät Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR in diesem Video. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Bitcoin, Nvidia, Tesla, Staramba, Norcom und Alibaba. Das Interview finden Sie hier.