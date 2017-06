Halle (ots) - Der Magdeburger Oberbürgermeister Lutz Trümper will zurück in der SPD. Am Freitag gab er seinen Wiedereintritt in die Partei bekannt. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Wochenend-Ausgabe). 2015 hatte Trümper in einer hochumstrittenen Entscheidung der SPD den Rücken gekehrt und die Partei im laufenden Landtagswahlkampf geschwächt.



Am Freitag bestätigt SPD-Landeschef Burkhard Lischka Trümpers Wunsch auf Rückkehr. "Ich freue mich über Lutz Trümpers Wunsch, wieder in die SPD zurückkehren zu wollen." Trümper sei einer der profiliertesten und erfolgreichsten Kommunalpolitiker in Sachsen-Anhalt. Sein Wiedereintritt sei ein starkes Zeichen für die SPD in Sachsen-Anhalt. Über Trümpers Rückkehr war seit Monaten spekuliert worden. Bis zu seinem Austritt hatte er der Partei seit 1990 angehört. Laut einem SPD-Sprecher soll der Ortsverein Magdeburg-West am 22. Juni über Trümpers Antrag entscheiden.



Mit seinem Austritt im Oktober 2015 hatte Trümper für ein politisches Erdbeben im Wahlkampf gesorgt. Er war im Streit um die Flüchtlingspolitik gegangen. Trümper hatte damals erklärt, er wolle sich von der damaligen SPD-Landeschefin und Spitzenkandidatin Katrin Budde nicht den Mund verbieten lassen. Er hatte ihre Flüchtlingspolitik als realitätsfern bezeichnet, sich für eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen ausgesprochen. Budde hatte Trümpers Austritt als "große menschliche Enttäuschung" bezeichnet. Bei der Landtagswahl war die SPD bei historisch schlechten 10,6 Prozent gelandet.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de