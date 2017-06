One Square Advisory Services GmbH: Rickmers Holding AG - Kündigung der Einbeziehung der Anleihe 2013/18 (WKN: A1TNA3 / ISIN: DE000A1TNA39) in das Handelssegment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

One Square Advisory Services GmbH: Rickmers Holding AG - Kündigung der Einbeziehung der Anleihe 2013/18 (WKN: A1TNA3 / ISIN: DE000A1TNA39) in das Handelssegment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

München, 09. Juni 2017

Die Rickmers Holding AG hat die Einbeziehung der Anleihe 2013/18 (WKN: A1TNA3 / ISIN: DE000A1TNA39) in das Handelssegment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gekündigt. Die One Square Advisory Services GmbH, in ihrer Funktion als gemeinsamer Vertreter, hat bereits Kontakt zu einer Wertpapierhandelsbank aufgenommen um ein Listing im Freiverkehr zu bewirken und so eine weitere Handelbarkeit der Anleihe zu gewährleisten.

Die One Square Advisory Services GmbH wird die Anleihegläubiger der Rickmers Holding AG über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter rickmers@onesquareadvisors.com zur Verfügung.

Kontakt

One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München rickmers@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com

