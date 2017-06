Die ausgezeichneten Standorte entsprechen den Zertifizierungsstandards des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Diese Initiative, die sich aus verschiedenen Akteuren zusammensetzt, treibt nachhaltige Praktiken in der globalen Palmölindustrie voran. Für ein Zertifikat müssen Standorte ein verlässliches Kontrollsystem für den Fluss von Materialien, die aus der Palmöl-Frucht gewonnen wurden, vorweisen. Dies gilt insbesondere für Materialien, die als nachhaltig zertifiziert sind. Pro Jahr werden global 71 Mio. t Palmprodukte hergestellt. Der Anteil von Palmkernöl liegt bei zehn Prozent. Von diesen rund sieben Mio. t Palmkernöl sind derzeit nur rund 1,3 Mio. t RSPO-zertifiziert.

"Marktumstellung auf nachhaltige Palmprodukte zügig vorantreiben"

BASF stellt weltweit an 20 Standorten auf Basis von nachhaltig zertifizierten Palmprodukten Inhaltsstoffe für die Kosmetik-, Wasch- und Reinigungsmittelindustrie her. Dabei kommen hauptsächlich Palmkernöl und dessen Derivate sowie zu einem geringeren Teil Palmöl zum Einsatz. Zum nachhaltigen Produktionsnetzwerk gehören jetzt auch die Werke Gebze in der Türkei und Dahej in Indien. "Mit unseren Produktionsstandorten ...

