Reka, die Nummer 1 für Familienferien, und Tissot, die Nummer 1 im

Absatz traditioneller Schweizer Uhren, sind eine umfassende

Partnerschaft eingegangen. Zusammen haben sie ein für die Schweiz

neuartiges Tourismuskonzept entwickelt: In Montfaucon, inmitten des

jurassischen "Watch Valley", ist so das erste gemeinsame

Reka-Feriendorf entstanden. Das mit Tissot gestaltete Feriendorf

rückt die Zeit und Uhrmacherkunst thematisch ins Zentrum. Das

Feriendorf ist Ausgangspunkt für Familien, Wellness- und

Sportbegeisterte, welche die Uhrenregion Jura neu erleben und

erkunden wollen.



Im Kanton Jura, der von der Uhrenindustrie geprägt ist und zu den

schönsten Ferienregionen der Schweiz zählt, haben sich deshalb die

beiden starken Schweizer Marken Tissot und Reka zusammengetan. Die

Partnerschaft mit Tissot (ein Unternehmen der Swatch Group) ist für

Reka-Direktor Roger Seifritz wegweisend: "Der Schweizer Tourismus hat

sich zu lange auf das Luxussegment konzentriert und andere Gäste

vernachlässigt. Wie die Schweizer Uhrenindustrie vor ein paar Jahren

muss sich auch der Schweizer Tourismus in diesem Punkt neu erfinden."



Reka und Tissot - eine logische Partnerschaft



Reka und Tissot verbinden viele Gemeinsamkeiten: Während Tissot

seit 160 Jahren Qualitätsuhren mit immer neuen Innovationen

herstellt, ist Reka seit gut 75 Jahren Vorreiterin und

Innovationstreiberin in Sachen Familienferien. Pioniergeist und

Swissness zeichnen sowohl Tissot als auch Reka aus. François

Thiébaud, Präsident Tissot: "Sowohl die Tissot- wie auch die

Reka-Gründer waren Pioniere in ihrem Fach, getrieben vom gleichen

Grundgedanken: es braucht für die Kundinnen und Kunden, speziell für

Familien, beste Qualität zu erschwinglichen Preisen."



Feriendorf Montfaucon ganz im Zeichen der Zeit



Ein grosser Uhrenturm und eine moderne Zifferblatt-Minigolfanlage

prägen den Aussenbereich des mit Tissot neu gestalteten

Reka-Feriendorfs Montfaucon. Dank der Zusammenarbeit mit Tissot ist

ein Reka-Feriendorf entstanden, in dem die Gäste "rund um die Uhr die

Zeit vergessen können". Der neu angelegte Spielpark mit

faszinierenden und ungewöhnlichen Spieluhren lädt mit verrückten

Uhrenspielen drinnen und draussen zu stundenlangem Entdecken,

Staunen, Verweilen ein. Zeit geniessen sie auch in der Wellnessoase.

Das Angebot umfasst unter anderem Aromabäder mit Sprudeldüsen,

Massagen mit Ayurvedaölen, Breuss-Massagen oder auch spezielle

Massagen für Kinder. Wer dagegen das "Watch Valley" erkunden, oder

seine sportliche Bestzeit messen möchte, erlebt im Reka-Feriendorf

Montfaucon aktive Bike-Ferien dank dem Partner Thömus. Versierte wie

gemütliche Biker profitieren gleichermassen von der neuen

Veloinfrastruktur und den geführten Touren für jedes Niveau.



Wichtiges Tourismusprojekt - Millioneninvestition in den Standort

Jura



Die Anlage in Montfaucon ist die grösste Ferienanlage und damit

einer der wichtigsten Tourismuspfeiler im Kanton Jura: Die 33

individuellen Häuser mit insgesamt 200 Betten ermöglichen bis zu

30'000 Übernachtungen pro Jahr. Guillaume Lachat, Direktor Jura

Tourisme, lobt darum die Zusammenarbeit als vorbildliches

Tourismusprojekt: "Tissot und Reka bekennen sich seit jeher zum

Standort Schweiz, haben mit Montfaucon und Le Locle ein starkes

Standbein im Jura und leisten dadurch einen wesentlichen Beitrag zur

Wirtschaftsförderung und zum sozialen Gemeinwohl in der Region." Nach

der Totalrevision der Ferienhäuser und des Empfangshauses wird Reka

bis 2020 weitere 4 Millionen Franken ins Gemeinschaftshaus und 12

Wohnungen investieren. Der ökologischen Nachhaltigkeit wird durch die

Verwendung von lokalem Holz als Energieträger (Holzschnitzel)

Rechnung getragen.



Originaltext: Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft

Kontaktpersonen für weitere Auskünfte:

Roger Seifritz, Direktor Reka, Tel. +41 31 329 67 67

Romualdo Cerioni, Brand Manager Tissot, Tel. +41 32 933 31 11

Download Medienmitteilung und Bildmaterial: reka.ch/medien