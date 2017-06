Nervöse Ausschläge konnten wir in den vergangenen Tagen bei der Aktie von Gateway Real Estate beobachten. In der Spitze markierte der Nebenwert sogar ein neues Jahreshoch bei 3,50 Euro. Der Grund für den Anstieg lag in der Vorlage der Jahreszahlen. Das Geschäftsjahr 2016 lief für den Gewerbeimmobilienentwickler mehr als gut.

Bestand kräftig ausgebaut

So steigerten die Frankfurter den Immobilienbestand auf 118,3 Mio. Euro, drei Objekte wurden im Laufe des Jahres übernommen. Ende 2015 lag der Bestand noch bei 6,5 Mio. Euro. Der stramme Ausbau des Portfolios ...

