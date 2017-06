Düsseldorf - In der kommenden Woche nimmt der Primärmarkt für Staatsanleihen der Eurozone wieder an Fahrt auf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten würden mit Emissionen in Höhe von 24 Mrd. EUR rechnen. Dem stünden Rückzahlungen von 13 Mrd. gegenüber. Den Anfang mache am Dienstag Holland mit der Aufstockung einer 10-jährigen DSL um 2 bis 3 Mrd. EUR. Am gleichen Tag erhöhe Italien den Umlauf zweier BTPs um zusammen bis zu 5,5 Mrd. EUR, bevor die deutsche Finanzagentur am Mittwoch die aktuelle 10-jährige Bundesanleihe um 3 Mrd. EUR aufstocke.

