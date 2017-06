London - Nach dem überraschenden Ergebnis der Parlamentswahlen in Großbritannien beleuchten die Schroders-Experten Azad Zangana, Alix Stewart und David Docherty die Folgen für die Wirtschaft und die Märkte.Das ist ein verheerendes Ergebnis für Großbritanniens konservative Partei, die sich Fragen über die Zukunft von Theresa May als Premierministerin stellen muss, so Azad Zangana, Senior-Volkswirt Europa bei Schroders. Als größte Partei nach den Wahlen würden die Konservativen wahrscheinlich mit einer Minderheitsregierung an der Macht bleiben und sich auf die Zuversicht und die Stimmen freundlich gesinnter Oppositionsmitglieder im Parlament stützen. Das bedeute eine weniger stabile Regierung, die selbst bei einfachen Gesetzesänderungen gezwungen sein werde, Zugeständnisse zu machen und einen Konsens herzustellen.

