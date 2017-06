Wochenausblick: DAX zum Wochenschluss fester. Fed, ZEW und Verfallstag im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

In der zurückliegenden Woche standen zahlreiche wichtige Termine an - allen voran die EZB-Sitzung und die Parlamentswahlen in Großbritannien. Entscheidende Impulse für den Gesamtmarkt konnten sie jedoch nicht liefern. So pendelten DAX®, MDAX®, TecDAX® und Euro Stoxx® 50 im Bereich der Vorwoche. Einzelwerte wie Deutsche Lufthansa (positive Aussagen zum Geschäftsverlauf von CEO Carsten Spohr), die Versorger E.On und RWE (Entscheidung zur Brennelementesteuer), Evotec (positive Analystenkommentare) und Heidelberger Druck (Präsentation der neuen Konzernstrategie) konnten derweil deutlich zulegen. Überdurchschnittlich stark präsentierte sich zudem der europäische Bankenindex Euro Stoxx Banks (Price-) Index.

In der kommenden Woche stehen erneut zahlreiche Termine ein. Besonders im Fokus steht die Notenbanksitzung der US-Fed sowie der große Verfallstermin am Freitag. Bei den Einzelwerten lohnt der Blick auf den Automobilsektor, Deutsche Lufthansa und Gerry Weber.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Lufthansa wird zu Wochenbeginn Verkehrszahlen für Mai veröffentlichen. Einen Tag später folgt Fraport. Im weiteren Verlauf der Woche werden Gerry Weber und Inditex Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem laden Air Berlin und Ströer Media zur Hauptversammlung. Am Ende der Woche wird ferner der europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Pkw-Zulassungen bekanntgeben.

3 Charttechnische Signale

BASF - Bodenbildung scheint beendet. Ausbruch über 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie

- Bodenbildung scheint beendet. Ausbruch über 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie Lanxess - Ausbruch aus steigendem Keil

- Ausbruch aus steigendem Keil Roche - Doji Star. Slow Stochastic dreht.

Titel wie Allianz, Fresenius und Münchener Rück bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

13.6.: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Juni

14.6.: China - Industrieproduktion, Mai

14.6.: Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, April

14.6.: USA - Verbraucherpreise, Mai

14.6.: USA - Abschlusstag der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed), - Begleittext zum Zinsentscheid und Konjunkturprojektion (20:00), PK (20:30)

15.6.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis 10. Juni

15.6.: USA - Industrieproduktion, Mai

15.6.: USA - Industrieindex Philly Fed, Juni

16.6.: Großer Verfallstermin

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.800/12.870/13.080 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.500/12.550/12.670/12.700/12.740 Punkte

Der DAX® gelang der Ausbruch über 12.740 Punkte. Im weiteren Verlauf schob sich der DAX® an die Widerstandsmarke von 12.800 Punkten nach oben. Hier verließ die Käufer jedoch der Mut. Solange die Unterstützung bei 12.740 Punkten hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 12.870 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 16.05.2017 - 09.06.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.06.2011 - 09.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

