ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Gewinnen hat der Aktienmarkt in der Schweiz eine schwache Woche beendet. Anders als zunächst befürchtet blieb das britische Wahlergebnis ohne negative Auswirkung auf den Markt, obwohl es keine klare Mehrheit für eine Regierung gibt. Nach den politischen Ereignissen wenden sich die Anleger wieder stärker den Unternehmen und der Konjunktur zu, hieß es von Teilnehmern. Am Nachmittag stützten auch die Vorgaben der Wall Street, die erneut auf ein Rekordhoch stieg. Ein wichtiger Termin in der kommenden Woche ist die Sitzung der US-Notenbank, bei der eine Zinserhöhung als nahezu sicher gilt. Auf Wochenbasis hat der SMI gut 2 Prozent verloren. Am Freitag erholte er sich um 0,4 Prozent auf 8.846 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 42,36 (zuvor: 47) Millionen Aktien.

Bankenwerte waren gesucht. Hier trieb ein Gesetzentwurf zur Deregulierung der Wall Street, den das US-Abgeordnetenhaus verabschiedet hat. Die Republikaner wollen das Wirtschaftswachstum durch die Lockerung der Regulierung des Finanzsektors fördern. Für Credit Suisse ging es um 1,7 Prozent nach oben, UBS stiegen um 1 Prozent. Deutlich erholt nach den jüngsten Kursverlusten zeigte sich die Swatch-Aktie, die 1,1 Prozent zulegte. Eine leichte Stütze für den Gesamtmarkt waren die schwergewichteten Novartis, die um 0,4 Prozent zulegten.

June 09, 2017 11:54 ET (15:54 GMT)

