Lieber Leser,

WashTec konnte in den zurückliegenden Handelstagen weiter aufsatteln. Die Aktie hat allein in den letzten beiden Wochen ein Plus von annähernd 6 % erzielt. Damit wurde der Kurszuwachs seit Jahresanfang auf 43 % vergrößert. Vor diesem Hintergrund sei WashTec aus Sicht von Charttechnikern wie auch von technischen Analysten massiv im Aufwärtstrend und dürfe sich auf weitere Kursgewinne freuen. Das Alllzeithoch bei 71,01 Euro, das unlängst erreicht wurde, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...