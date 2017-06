Shanghai (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines wird ganz offiziell am 25. Oktober 2017 - dem 46. Jahrestag der chinesisch-belgischen Beziehungen - einen Nonstop-Service zwischen Shanghai Pudong International Airport und Brussels Airport starten. Nach dem Start des Brüssel-Peking-Services wird dies die zweite Direktverbindung von Hainan Airlines zwischen Brüssel und China sein. Hainan Airlines ist die erste Fluggesellschaft, die Nonstop-Flüge zwischen Shanghai und Belgien anbietet.



Für die Fluglinie wird eine Langstreckenmaschine der Deluxe-Klasse Boeing 787-900 eingesetzt, wobei pro Woche drei Hin- und Rückflüge am Montag, Mittwoch und Freitag stattfinden werden. In der Business-Klasse be finden sich geräumige und bequeme Kabinen, Sitze, die sich um 180 Grad in die Liegeposition verstellen lassen, BOSE-Kopfhörer und Körperpflegesets von Bvlgari. Alle Passagiere, unabhängig von der gebuchten Klasse, können bei Bedarf das exklusive Unterhaltungssystem nutzen und eine Gourmet-Auswahl an westlichen und orientalischen Gerichten genießen. Tickets für Brüssel-Shanghai Pudong können auf der Website von Hainan Airlines unter www.hainanairlines.com, in Europa über die Hotline 00-800-876-89999 oder über einen Ticketschalter von Hainan Airline bzw. einen autorisierten Händler gebucht werden.



Flugzeiten für Brüssel-Shanghai Pudong von Hainan Airlines:



Flugnummer Flugzeug Strecke Abflug Ankunft Tage HU7922 B787-900 Brüssel-Shanghai 12:30 05:30+1 Mo, Pudong Mi, Fr HU7921 B787-900 Shanghai 01:25 07:30 Mo, Pudong-Brüssel Mi, Fr



(Anmerkung: Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der Ortszeit in der jeweiligen Ankunfts-/Abflugstadt. Diese Zeiten können sich aufgrund der Winter-/Sommerzeit in Europa ändern. Die genauen Flugzeiten finden Sie auf der offiziellen Website von Hainan Airlines.)



Pressekontakt: Peony Wang +86-898-66739679 ying_wang10@hnair.com