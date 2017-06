Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Usingen (pta024/09.06.2017/22:40) - Der Aufsichtsrat der SCI AG hat heute den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 festgestellt. Die SCI AG weist für 2016 einen Jahresüberschuss von 297 TEUR aus (Vorjahr 331 TEUR). Das Eigenkapital betrug zum Geschäftsjahresende 6.751 TEUR (Vorjahr 6.755 TEUR). Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 EUR (Vorjahr 0,70 EUR) je Aktie vorzuschlagen. Die Hauptversammlung wird am 28. Juli 2017 in Usingen stattfinden.



(Ende)



Aussender: SCI AG Adresse: Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82, 61250 Usingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de



ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1497040800891



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 09, 2017 16:40 ET (20:40 GMT)