Freiburg (ots) - Sahra Wagenknecht etwa, immerhin Fraktionschefin und Co-Spitzenkandidatin der Linken, will lieber "gute Opposition als schlechte Regierungsarbeit". Wie es aussieht, erfüllt ihr die Partei diesen Wunsch, indem sie ein Wahlprogramm verabschiedet, das auch noch die letzten rot-rot-grünen Blütenträume verwelken lässt. So will die Linke Rentner und Hartz-IV-Empfänger über alle Maße beglücken und dafür in der Steuerpolitik derart umverteilen, dass nicht nur Reiche abkassiert würden, sondern auch weite Teile der Mittelschicht bluten müssten. Das ist so ungerecht wie leistungsfeindlich. http://mehr.bz/khs132a



