DOW: Neues Allzeithoch!

(Markt-)Technische Analyse des Dow Jones-Index innerhalb der Handelswoche 23.2017

Auch in dieser Handelswoche zeigte sich der Dow-Jones von seiner besten Seite. Mit Überschreitung des letzten großen Hochs bei 21.170 ist der große Aufwärtstrend (siehe kobaltblauer diagonaler Linienverlauf) weiterhin intakt und erreicht ein neues Allzeit(zwischen-)hoch bei 21.300. Alle Trendgrößen zeigen in eine Richtung und befinden sich innerhalb ihrer Bewegungsphase.

Anhand der gestrichelten Pfeillinienverläufe erkennen Sie beispielhaft denkbare Verlaufsformen, wie Sie dieser Markt in den nächsten Tagen ausbilden könnte.

Solange der kleinere Aufwärtstrend intakt bleibt (20.500-21.100-20.940-folgende) ist von weiter steigenden Preisen auszugehen.

Erst wenn die kleineren Zwischentiefs nachhaltig unterschritten werden (siehe rotes Ausrufungszeichen) ist eine Korrektur denkbar, die möglichst an der 21.000er-Marke Stützung erfahren sollte.

Trendfortsetzung geht immer vor Trendbruch, weshalb trotz der Fortgeschrittenheit des großen Aufwärtstrends eine hohe Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse gegeben ist.

Zusammenfassung wichtiger Preismarken im Dow-Jones:

21.170 Pkt. 2 großer Aufwärtstrend

21.230 Pkt. 2kleiner Aufwärtstrend

21.100Pkt. 2 & Pkt. 3kleiner Aufwärtstrend

21.000 große chart-technische Marke

20.940 Pkt. 3 kleiner Aufwärtstrend

20.500 Pkt. 3 mittlerer Aufwärtstrend

Beachten Sie bitte folgende Veröffentlichungstermine wichtiger (d.h. marktbewegende, große Nachrichten) Wirtschaftsnachrichten für den US-Amerikanischen Raum. Datum, Uhrzeit sowie der einzelne Termin selbst können kurzfristigen Änderungen und Ergänzungen unterworfen sein. Bitte aktualisieren Sie Ihren Terminüberblick deshalb eigenständig und regelmäßig.

Dienstag, den 13.06.2017

-14.30 Uhr Erzeugerpreisindex USA

Mittwoch, den 14.06.2017

-14.30 Uhr Kernrate der Einzelhandelsumsätze USA

-14.30 Uhr Einzelhandelsumsätze USA

-16.30 Uhr Erdöl-Lagerbestand USA

-20.00 Uhr FOMC-Sitzungsprotokoll USA

Donnerstag, den 15.06.2017

-14.30 Uhr Philly-Fed-Herstellungsindex USA

Am kommenden Sonntag, dem 11.06.2017 um 20:30 Uhr steht mein nächstes Webinar wieder ganzim Zeichen der Markttechnik - live Trading folgend am Dienstag um 15:00 Uhr. Oder erleben Sie mich live zu Punkt 10 - Tradingideen täglich am Donnerstag. Zu allen Veranstaltungen freue ich mich auf Ihre Wunschmärkte und Fachfragen sowie auf geeignete Trading-Chancen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und erfolgreiche Trades!

DAX30 & Dow Jones DJI30 CFD bis zu 60 Tage quasi kostenlos traden!* HAPPY BIRTHDAY Broker-Angebot im Juni und Juli

Admiral Markets feiert sechsten Geburtstag in Berlin! Die Geschenke dabei gehen an Sie!

Für Neu- und Bestandskunden: zahlen Sie ab 1.000 EUR neues Geld ein und nehmen an der Aktion teil

Je nach Einzahlungssumme bis zu 60 Tage OHNE Spread traden, also quasi kostenfrei Intraday!

Hebel bis zu 500 auswählbar, auch für DAX30 und DJI30 CFD: ob 50 oder maximal 500, Sie entscheiden!

Minilots: traden ab 0,1 Kontrakte, keine Orderkommission für Index-CFDs und TUNING für den MT4 kostenfrei inklusive

Montag, Mittwoch und Freitag mit Setups und Tradingideen live um 08:30 Uhr: Guten Morgen DAX-Index. Mit High-Speed-Trader Heiko Behrendt.

Mit High-Speed-Trader Heiko Behrendt. *Anmeldung und weitere Details & Bedingungen der Aktion im Juni und Juli 2017 finden Sie hier

Quellen: Eigenanalyse, diese Analyse wurde im Auftrag von Admiral Markets von Jochen Schmidt erstellt, genutzt wurden die Charts vom MetaTrader 4.

RISIKOHINWEIS: Dieser Artikel liefert eine Einschätzung zum Basiswert Dow Jones-Index, unabhängig davon, mit welchem Instrument ggf. getradet wird. Admiral Markets UK ist Forex & CFD Broker, sollten Sie den Basiswert als CFD traden, beachten Sie bitte: Forex & CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste. Verluste können Einlagen übersteigen! Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Dieser Artikel erfüllt nicht alle gesetzlichen Anforderungen an eine Analyse und soll deshalb als Marketing-Information verstanden werden. Lesen Sie den kompletten Warnhinweis über folgenden Link: DISCLAIMER: https://admiralmarkets.de/risikohinweis

Über den Autor:

Im Namen von Admiral Markets UK wünsche ich Ihnen erfolgreiche Trades!

Ihr Jens Chrzanowski Geschäftsführer Admiral Markets Kundenservice Deutschland

Über das Unternehmen:

Admiral Markets stellt seinen Kunden einen Brokerage-Service und eine innovative Handelstechnologie, den MetaTrader 4, mit einigen unternehmensspezifischen Features zur Verfügung. Den Leitsatz des Brokers "Trading for everyone" setzen die Mitarbeiter weltweit konsequent um. So stehen den Kunden beispielsweise umfangreiche Webinare und Seminare zur Verfügung, und der Broker verspricht, niemals Kurse gegen den Kunden zu stellen.?

Die weltweit aktive Admiral Markets Group ist mit ihren Divisionen einer der größten Forex- und CFD-Broker für Privatkunden weltweit. Seit 2011 ist die Marke "Admiral Markets" in Deutschland aktiv - seit 2014 unter der weltweit renommiertesten Regulierung für Forexbroker, der (britischen) Financial Conduct Authority, FCA. In Deutschland herrscht zusätzliche Bafin-Registrierung und Regulierung.

Der Kundenservice betreut von Berlin aus seine Kunden umfassend mit Support für die Handelssoftware, mehreren Live-Webinaren pro Woche, Schulungen und Marketingaktivitäten.

THINK GLOBAL - ACT LOCAL, einer der Leitsätze der Brokers, wird dabei konsequent umgesetzt: Das Wissen und die Möglichkeiten eines internationalen Unternehmens werden bestmöglich auf die Gegebenheiten des jeweiligen Landes angepasst. Deshalb steht für Deutschland beispielsweise der DAX-Handel im Fokus. Hier bietet Admiral Markets die günstigsten Konditionen für den DAX-30-CFD am Markt. Darüber hinaus werden der Kundenservice, die Bildungsangebote sowie die Handelssoftware in deutscher Sprache angeboten.

Devisen- und CFD-Handel über die weltweit beliebteste Handelssoftware MetaTrader, zu bestmöglichen Konditionen bei bestmöglicher Absicherung - damit überzeugt Admiral Markets UK Ltd.?

Weitere Informationen über Admiral Markets finden Sie unter: www.admiralmarkets.de