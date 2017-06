Köln (ots) - "Ich denke, nach zehn erfolgreichen Staffeln ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um Tschüss zu sagen", so Steffen Henssler über seine Entscheidung "Grill den Henssler" zu verlassen. "Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist und mehr geht einfach nicht." Seit 2013 ist er der ungekrönte Koch-King: In bisher acht Staffeln "Grill den Henssler", einem Sommer-Special und insgesamt 63 Koch-Wettbewerben besiegte Steffen Henssler ganze 48 Mal seine Promi-Gegner! Der Hamburger Star-Koch traf dabei nicht nur den Geschmack der Jury. Mit Bestwerten von bis zu 2,66 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren und 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen fühlten sich auch die Zuschauer stets köstlich unterhalten. Doch auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg verabschiedet sich Steffen Henssler nun in einem großen, kulinarischen Finale mit den "Grill den Henssler Sommer-Specials". In drei ultimativen BBQ-Wettbewerben (ab 20. August um 20:15 Uhr bei VOX) will der Koch-King ein letztes Mal dem Publikum, der Jury und besonders seinen insgesamt neun prominenten Kontrahenten richtig einheizen. Um das Preisgeld für den guten Zweck abzustauben, gilt es in den hitzigen Grill-Battles, moderiert von Ruth Moschner, auch diesmal die hochkarätigen Juroren mit delikaten Spezialitäten vom Feuer zu verzücken. Nach jeder Grill-Runde vergeben Manager und Genießer Reiner Calmund, Sterneköchin Maria Groß sowie Star-Sommelier Gerhard Retter, der in einer Folge von Sternekoch Johann Lafer vertreten wird, die Punkte an Profi und Promi.



Steffen Henssler: "Ich bedanke mich bei dem Sender VOX und der Produktionsfirma ITV Studios Germany, die mir die Möglichkeit einer eigenen Show gegeben und immer an den Erfolg geglaubt haben. Insbesondere bedanke ich mich bei Kai Sturm und Thomas Wißmann von VOX, Panagiota Vafea von ITV Studios Germany sowie dem ganzen Team für die gute Zusammenarbeit. Das Gesicht und der Namensgeber dieses Formates sein zu dürfen, war toll und eine einzigartige Erfahrung. Was ich schon sicher sagen kann, ist, dass ich mit dem Finale von 'Grill den Henssler' bestimmt nicht vom Bildschirm verschwinden werde. Aber jetzt werde ich erst mal mit Vollgas in die letzten drei Sendungen beim Sommer-Special gehen."



Kai Sturm, VOX-Chefredakteur und Unterhaltungschef: "Ich danke Steffen Henssler für zehn extrem erfolgreiche und unterhaltsame Staffeln und bedauere, dass die besondere Symbiose aus Protagonist und Format mit der Ausstrahlung der 'Grill den Henssler Sommer-Specials' 2017 endet. Für seine zukünftigen Projekte wünsche ich ihm viel Glück! Jetzt freuen wir uns aber erstmal auf die letzten drei Shows mit spannenden kulinarischen Wettkämpfen zwischen Steffen Henssler und seinen prominenten Herausforderern, die wir in Kürze aufzeichnen werden. Wer sich danach in der beliebten Koch-Show mit den Promis am Herd misst, steht aktuell noch nicht fest."



Die spannenden Grill-Wettbewerbe im Finale von "Grill den Henssler" zeigt VOX in drei Folgen der Sommer-Specials ab 20. August, sonntags um 20:15 Uhr.



Produziert wird die mit dem Publikums-Bambi 2015 ausgezeichnete und für den Deutschen Fernsehpreis 2017 nominierte Koch-Show "Grill den Henssler" von ITV Studios Germany GmbH.



OTS: VOX Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6952.rss2



Pressekontakt: Mediengruppe RTL Deutschland VOX Kommunikation Janine Jannes Telefon: 0221-456 74410



Fotowünsche: VOX Bildredaktion Jasmin Menzer Telefon: 0221-456 74281