Der Fall Comey lenkt von den wahren Problemen der Trump-Regierung ab. Seine Gegner spielen sein Spiel mit, statt sich auf seine Politik zu konzentrieren. Ein Kommentar.

In Amerika beobachten wir gerade großes Theater: Public Viewing in Washingtons Lokalen für die Aussage des gefeuerten FBI-Chefs James Comey. Trump, der ankündigt, ebenfalls unter Eid Aussagen zu wollen. Ein wahres Eid-Duell. Abgehörte Gespräche, die vielleicht existieren oder auch nicht. Trump will es uns bald wissen lassen. Stay tuned !

Der Fall Comey ist besser als jede Reality Show. Und es ist genau das Metier, das der US-Präsident bestens beherrscht. Der Unternehmer, der mit "The Apprentice" weltweit noch bekannter wurde, weiß, was das Publikum will. Vor allem sein Publikum.

Trump-Wähler lassen die Russland-Connections des US-Präsidenten kalt. Sie unterbrachen ihre Arbeit nicht am Donnerstag, um den Worten von Comey im Senat zu lauschen. Das überließen sie den Demokraten und den Polit-Junkies in Washington. Die streiten jetzt auch über die juristischen Konsequenzen der Aussage. Da der FBI-Chef nämlich bestätigt hat, dass gegen Trump selbst nicht ermittelt wird, ...

