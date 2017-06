Der Boykott der Golf-Staaten gegen Katar hat sich bisher nicht auf die Gas-Exporte nach Europa ausgewirkt.

Nachdem fünf von Katars Nachbarn ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Verbindungen mit Katar gekappt hatten, wurde befürchtet, dass es zum Ölpreis-Verfall kommt. Nach Angaben von Energie-Experten ist das jedoch unwahrscheinlich, berichtet CNBC. Trotz kleiner Einbrüche bei Öl- und Gaspreisen, zusammen mit Energiebeständen, war die globale Auswirkung der Katar-Krise gering. Vor der saudisch geführten Aktion gegen Katar, befand sich der Ölpreis in einem Bereich von 45 bis 55 Dollar pro Barrel, so Matthew Peterson von LPL Financial. Daran werde sich wahrscheinlich auch künftig nichts ändern, meint er. Von einer Erhöhung des Ölpreises geht er nicht aus. Aufgrund der hohen weltweiten Lagerbestände gebe es auf dem Öl- und Gasmarkt ein Überangebot, was eine ...

