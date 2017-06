Der Tag, an dem Opel von Peugeot-Citroen übernommen wird, rückt näher. Einem Medienbericht zufolge will Opel-Chef Neumann kurz nach dem Verkauf den Autobauer verlassen. Für Opel wäre das ein schwerer Schlag.

In Rüsselsheim kündigt sich ein Beben an. Der langjährige Opel-Chef Karl-Thomas Neumann soll seinen Rückzug planen, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Am 22. Juni wolle Neumann den Aufsichtsrat über seine Entscheidung informieren, das gehe aus einer vertraulichen Agenda für das Treffen der Aufseher hervor. Mit dem Abschluss des Verkaufs wolle der Opel-Chef seinen Posten räumen.

In einem Brief Mitarbeiter hatte Neumann seine Mitarbeiter vor einer Woche informiert, dass der frühestmögliche Zeitpunkt für einen Betriebsübergang von GM zu PSA der 31. Juli sei, wenn die Kartellbehörden zustimmen. Die Franzosen sollen für Opel inklusive der britischen Schwestermarke Vauxhall und der Finanzsparte rund 2,2 Milliarden Euro zahlen. Bis zum zweiten Halbjahr soll der Verkauf abgeschlossen sein. Dann könnte auch Neumann gehen.

Eine offizielle Bestätigung für den Abgang gibt es nicht. Ein Opel-Sprecher sagte am Samstag lediglich, das Unternehmen kommentiere grundsätzlich keine Personalspekulationen. Dementiert wird der Wechsel an der Spitze also bislang nicht.

Zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...