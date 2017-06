11.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) USA: In den nächsten Tagen stehen zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Besonderes Augenmerk dürften die Marktteilnehmer auf die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreiszahlen für Mai richten. Zuletzt hatte die Inflationsentwicklung enttäuscht. Das lag aber in erster Linie an Sondereffekten im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Berechnungsmethode für die Preisentwicklung von Mobilfunktarifen bzw. Heilmitteln (hedonische Preismessung) sowie einer Abschwächung beim Preisanstieg...

Den vollständigen Artikel lesen ...