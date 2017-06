Angesehene Wirtschaftsexperten kritisieren den Kurs der US-Notenbank: Sie befürchten, dass die Fed mit ihren Zinsanhebungen die Konjunktur abwürgt - die sich ohnehin schwächer entwickelt als erwartet.

Eine Gruppe von 22 namhaften US-Ökonomen fordert die amerikanische Notenbank (Fed) auf, die Zinsen für längere Zeit niedrig zu halten. Genauer gesagt: Sie verlangen, dass die Fed ihr Inflationsziel anhebt. Aber in der heutigen Situation würde das auf den Verzicht weiterer Zinsanhebungen hinauslaufen.

Zu den Unterzeichnern eines Briefs an die Fed gehören der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz und Narayana Kocherlakota, der frühere Chef der Fed Minneapolis. Außerdem stehen weitere bekannte Namen wie Jason Furman, Jared Bernstein und Gene Sperling auf der Liste.

In einer umfangreichen Diskussion per Twitter zu dem Thema hat auch Paul Krugman Sympathie für den Vorschlag gezeigt. Der Brief steht in Zusammenhang mit der Organisation "Fed Up", in der sich Gegner einer harten Geldpolitik, darunter Gewerkschafter, zusammengeschlossen haben.

Die Fed hat die Märkte darauf vorbereitet, dass sie am Mittwoch eine weitere Zinserhöhung bekanntgeben wird, auf eine Spanne zwischen 1,0 und 1,25 Prozent. Außerdem haben Fed-Chefin ...

