Es geht weiter bei der politischen Umwälzung in Frankreich. Im neuen Parlament werden viele neue Abgeordnete sitzen. Präsident Macron strebt eine absolute Mehrheit an, um Reformen durchzusetzen

Fünf Wochen nach der Präsidentenwahl bestimmen die Franzosen nun ihre Abgeordneten. An der ersten Runde der Parlamentswahl am Sonntag können sich über 47 Millionen Menschen beteiligen. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr, in großen Städten zwei Stunden später. Erste Hochrechnungen werden gegen 20.00 Uhr erwartet.

Laut Umfragen liegt das Regierungslager deutlich vorne. Die Partei des sozialliberalen Staatspräsidenten Emmanuel Macron (39), "La République en Marche!", und ihre Verbündeten kamen zuletzt auf rund 30 Prozent.

Wegen des Mehrheitswahlrechts könnte das Macron-Lager letztlich die Marke von 400 der 577 Abgeordnetenmandate in der Nationalversammlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...