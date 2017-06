Der Brexit hat Europa aufgerüttelt, ein Auseinanderbrechen der EU ist nicht vom Tisch. Deshalb startet ausgerechnet der Continental-Konzern ein europäisches Austauschprojekt - und hofft auf Nachahmer aus der Wirtschaft.

Seltene europapolitische Aktion eines Dax-Konzerns: Continental will den Austausch unter jungen Menschen innerhalb der EU fördern und startet seine eigene Europa-Initiative. Teilnehmer des Programms besuchen innerhalb von vier Wochen zwei Länder und absolvieren dort ein je zweiwöchiges Praktikum in einem Conti-Werk. Der Zulieferkonzern aus Hannover sieht in der Aktion vor allem ein europapolitisches Engagement. Weil in den zurückliegenden Monaten immer wieder über ein Scheitern der EU spekuliert worden war, will Continental einen Gegenpol setzen: Europa wächst zusammen, das Unternehmen fördert den Austausch unter den Menschen.

Eine ähnliche Idee hat es im vergangenen Jahr schon einmal im Europa-Parlament gegeben. Die EU sollte jedem 18-Jährigen aus den Mitgliedsstaaten ein kostenloses Interrail-Ticket für die Eisenbahn schenken. Mit diesem Ticket wären Zugfahrten innerhalb eines Monats in Europa gratis gewesen. Doch wegen der Milliardenkosten kommt dieses Projekt nur schleppend voran. Continental variiert diese Austausch-Idee: Stadt der Zugfahrt erleben junge Leute Europa an unterschiedlichen Konzernstandorten während eines Praktikums.

"Wir wollen jungen Menschen den Zugang zum europäischen Ausland erleichtern - und somit den europäischen Gemeinschaftsgedanken stärken", sagt Continental-Personalvorstand Ariane Reinhart. Der Konzern wolle jungen Leuten die Möglichkeit geben, durch Kurzpraktika an verschiedenen Continental-Standorten in ganz Europa wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln. "Gleichzeitig können sie die Vorteile der europäischen Integration aus erster Hand erleben", ergänzt Reinhart.

Für ein internationales Technologieunternehmen wie Continental sei es unverzichtbar geworden, dass es den ständigen Austausch über Ländergrenzen hinweg gebe. Interkulturelles Verständnis sei zu einem bedeutenden Erfolgsfaktor geworden. ...

