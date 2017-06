Die adesso AG hat Ende April den Geschäftsbericht für das vergangene Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Vorläufige Zahlen hatte das Unternehmen kurz vor Ostern bereits kommuniziert (Comment dazu: Download So stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2016, sowohl organisch als auch anorganisch, um 32,6% auf 260,41 Mio. € (LSe: 260,44). Basis der sehr erfolgreichen Geschäftsentwicklung waren dabei neben Akquisitionen insbesondere ein starkes organisches Wachstum von 19%. Das EBITDA stieg deutlich überproportional um 61,5% auf 23,06 Mio. € (LSe: 23,19) an und erreichte mit einer Marge von 8,9% nahezu den unteren Zielkorridor von 9-11%, den adesso langfristig anstrebt. Das EBIT stieg trotz Belastungen aus Abschreibungen im Zusammenhang mit Übernahmen noch deutlicher um 77,7% auf 16,71 Mio. € (LSe: 16,81) an. Sowohl EBITDA-Marge als auch EBIT-Marge erreichten somit den höchsten Wert der vergangenen fünf Jahre. Das Ergebnis je Aktie stieg, bedingt durch einen steuerlichen Sondereffekt, um 162,2% auf 2,14€ je Aktie (LSe: 1,77€) und hat sich damit mehr als verdoppelt. Ohne den Einmaleffekt hätte das Ergebnis je Aktie bei 1,88€ gelegen und damit dennoch leicht oberhalb meiner Erwartungen. Auf Basis der positiven Geschäftsentwicklung wurde eine Dividende i.H.v. 0,36€ (LSe: 0,40€) vorgeschlagen, die bereits auf der Hauptversammlung Ende Mai beschlossen wurde.



