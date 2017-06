Straubing (ots) - Der zehnprozentige Anstieg beim Stimmanteil von Labour ist eine Reaktion darauf, dass May mit ihrem schwachen Auftreten die Leute verschreckt hat. Also nicht so sehr pro-Corbyn, als vielmehr anti-May. Mit ihr als Chefin werden die Konservativen auf keinen Fall in eine zweite Wahl ziehen wollen. Ihre Tage sind gezählt. Denn auch jene, die in London politische Verantwortung tragen, wollen kaum mit einer derart geschwächten Regierungschefin in die Brexit-Verhandlungen mit Brüssel ziehen. Denn da könnten die Briten - mangels Druckmittel - kaum gewinnen. Die Prognose der Buchmacher lautet jedenfalls: Vor Ende des Jahres wird sie abgelöst.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de