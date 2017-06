Nochmal willkommen bei der Aktien Trophy 2017 http://www.aktientrophy.at . Das Finale steht mit Strabag vs. Mayr-Melnhof fest, es sind zwei Nicht-ATX-Titel, die sich quasi durchgeschlichen haben, denn im Gesamtranking der 32 Starter liegen im Grunde beide nur im Mittelfeld. Der Nachfolger des 2016er-Siegers OMV (auch heuer wieder im Performanceranking seit Start vorne) wird also ein deutlich kleinerer Wert sein. Strabag Strabag besiegte in Runde 1 Wienerberger mit -2,55 gegen -3,86, kam in Runde 2 mit 2,92 gegen zu 0,00 gegen conwert weiter und schaffte mit -1,09% zu -3,74% den Semifinal-Einzug gegen die topgesetzte Erste Group. Im Semifinale dann besiegte man Palfinger mit 2,02 zu -0,31. Seit Start Aktien Trophy: 19. Strabag 1.20%, ytd 12,48% im Plus. Mayr-MelnhofMayr-Melnhof...

Den vollständigen Artikel lesen ...