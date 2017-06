Halle (ots) - Maßgebliche Teile der Linken verhalten unverändert wie eine Sekte. Eine Sekte übrigens, die tüchtig für Frieden und Menschenrechte eintritt, wenn es gegen den Westen geht - deren Sehnsucht jedoch tüchtig nachlässt, wenn Russland die Krim besetzt und China Todesurteile wie am Fließband vollstreckt. In der Frage friedenserhaltender Auslandseinsätze, nicht zu verwechseln mit Kampfeinsätzen, ist die Partei gespalten. Dies bliebe für eine rot-rot-grüne Regierung eine unkalkulierbare Hypothek.



