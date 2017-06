Die Menschen Puerto Ricos haben in einem Referendum dafür gestimmt, die Karibikinsel in den 51. Staat der USA umzuwandeln. Entscheiden kann das aber nur Washington. Vor allem Republikaner haben wenig Interesse daran.

Puerto Rico hat sich in einer Volksabstimmung für die Umwandlung der Karibikinsel in den 51. US-Staat ausgesprochen. Das Referendum vom Sonntag ist jedoch nicht bindend, denn nur der Kongress in Washington kann darüber entscheiden. Bislang ist die frühere spanische Kolonie lediglich assoziierter Freistaat der USA.

Die Wahlbeteiligung lag auch wegen eines Boykottaufrufs der Opposition bei nur knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...