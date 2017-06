FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PNF XFRA IT0003056386 PININFARINA EO 1

SCA XFRA SE0000112724 SVENSKA CELL.B FRIA SK10

XFRA KYG112591014 BIOSTIME INTL HLDG.HD-,01

BPD XFRA IT0003487029 UBI BANCA EO 2,50

REP XFRA ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1

0YL XFRA CA98563A1003 YELLOWHEAD MINING INC.

WM41 XFRA FR0011352590 SEQUANA S.A. EO 1

3RM XFRA GG00BRGCGK06 RIVER+MERC.UK MIC.CAP.RED

XFRA CA30729R1073 FANTASY 6 SPORTS INC

SCA1 XFRA SE0000171886 SVENSKA CELL.A FR.SK 3,33