Baar-Zug, Schweiz, 12. Juni 2017

Partners Group gibt Anpassungen der Organisationsstruktur und des globalen Führungsteams bekannt

Im Einklang mit ähnlichen Veränderungen in den letzten zwei Jahrzehnten gibt Partners Group Anpassungen ihrer Organisationsstruktur bekannt, die das anhaltend erfolgreiche Wachstum der Investitionsplattform zu Gunsten ihrer Kunden heute und in Zukunft unterstützen sollen. Partners Group überprüft fortlaufend ihre Organisationsstruktur und nimmt diese Veränderungen vor, um es einer Reihe langjähriger Partner zu ermöglichen, sich auf wichtige Aufgaben in der Identifikation und Entwicklung von Investitionsmöglichkeiten sowie der Stärkung von Beziehungen mit ausgewählten Kunden zu konzentrieren. Dabei sollen gleichzeitig Kontinuität und Stabilität in den zentralen Führungsgremien der Unternehmung sichergestellt werden.

Die Anpassungen treten am 1. Juli 2017 in Kraft.

Organisatorische Anpassungen auf der Investitionsseite

Dr. Stephan Schäli, derzeit Co-Head Private Equity, wird neu Chief Investment Officer und widmet seine Zeit weiterhin den globalen Privatmarktinvestitionen und Portfolio Management Aktivitäten der Firma. Er bleibt Mitglied des Global Executive Board und übergibt seinen Sitz in der Geschäftsleitung (Executive Committee) an David Layton, derzeit Co-Head Private Equity, der neu die Rolle des Head Private Equity übernehmen wird. David Layton arbeitet seit 2005 bei Partners Group und ist bereits Mitglied des Global Executive Board und des Global Investment Committee. Andreas Baumann, Head Integrated Investments, wird seinen Verantwortungsbereich erweitern und in Zukunft das Private Equity Secondary und Primary Geschäft leiten. Er wird die Geschäftsleitung verlassen und bleibt weiterhin Mitglied des Global Executive Board.

Brandon Prater, derzeit Co-Head Private Infrastructure, wird Vorsitzender des Private Infrastructure Investment Committee. Juri Jenkner, bisheriger Co-Head Private Infrastructure, übernimmt die alleinige Leitung von Private Infrastructure und tritt in die Geschäftsleitung ein. Er arbeitet seit 2004 bei Partners Group und ist bereits Mitglied des Global Executive Board und des Global Investment Committee.

Claude Angéloz, derzeit Head Private Real Estate, wird seine Zeit zukünftig vermehrt für die Weiterentwicklung des Private Real Estate Geschäfts einsetzen und aus diesem Grund neu zusammen mit Mike Bryant die Funktion des Co-Head Private Real Estate wahrnehmen. Er verlässt die Geschäftsleitung und bleibt Mitglied des Global Executive Board.

René Biner, derzeit Co-Head Investments, wird den Vorsitz des Global Investment Committee übernehmen und sich in dieser Funktion auf die globalen Investitionsaktivitäten der Firma in privaten Anlagemärkten konzentrieren. Daher wird er die Geschäftsleitung verlassen und bleibt Mitglied des Global Executive Board.

Dr. Yves Schneller, derzeit Head Legal & Transaction Services, tritt in seiner neuen Funktion als Head Investment Services dem Global Executive Board bei. Er arbeitet seit 2008 bei Partners Group und verfügt über eine 12-jährige Industrieerfahrung.

Organisatorische Anpassungen auf der Kundenseite

Dr. Cyrill Wipfli, derzeit Chief Financial Officer, wird seine langjährige Erfahrung zukünftig in seine neue Rolle als Co-Head Portfolio Management und Mitglied des Global Portfolio Committee einbringen. Er wird die Geschäftsleitung verlassen und bleibt weiterhin ein Mitglied des Global Executive Board. Das Group Finance & Corporate Development Team, geführt von Manuel Ottinger und Philip Sauer, absorbiert die Funktion des Chief Financial Officer und wird direkt an Co-CEO André Frei rapportieren.

Stefan Näf, Head Client Solutions, wird sich vermehrt der Weiterentwicklung der globalen Kundenaktivitäten und Kundenteams widmen, während Felix Haldner, bisheriger Head Investment Structures, sich auf die strategische Kundenentwicklung in Europa konzentrieren wird. Beide werden die Geschäftsleitung verlassen und Mitglieder des Global Executive Board bleiben.

Dr. Peter Wuffli, Präsident des Verwaltungsrats von Partners Group, kommentiert: "Diese organisatorischen Anpassungen sind ein weiterer wichtiger Schritt in der Erfolgsgeschichte von Partners Group als global führende Investment Firma für Privatmarktanlagen und werden unseren Fokus auf Investitionen und Kunden stärken. Im Namen des Verwaltungsrats begrüsse ich herzlich Juri Jenkner und David Layton als neue Mitglieder der Geschäftsleitung. Gleichzeitig bedanke ich mich bei allen ehemaligen Mitgliedern der Geschäftsleitung für ihren wichtigen Beitrag und wünsche ihnen in ihren neuen, für den zukünftigen Unternehmenserfolg zentralen Aufgabenbereichen viel Erfolg."

Steffen Meister, Delegierter des Verwaltungsrats, fügt hinzu: "Der bedeutende Ausbau der Investitionsplattform von Partners Group in den letzten Jahren verlangt eine kontinuierliche Beurteilung der Führungs- und Organisationsstrukturen im Hinblick auf zukünftige Geschäftsanforderungen. Indem wir die Zusammensetzung der Geschäftsleitung anpassen und es einigen erfahrenen Führungspersönlichkeiten unserer Unternehmung ermöglichen, mehr Zeit für wichtige Aufgaben im Kunden- und Investitionsbereich einzusetzen, stärken wir unsere zukünftige Positionierung. Wir sind davon überzeugt, dass diese Veränderungen im besten Interesse unserer Kunden und Aktionären sind und unser nachhaltiges Wachstum in der Zukunft unterstützen werden."

Mitglieder der Geschäftsleitung zum 1. Juli 2017:



André Frei, Co-Chief Executive Officer Christoph Rubeli, Co-Chief Executive Officer Juri Jenkner, Head Private Infrastructure (neu) Andreas Knecht, Chief Operating Officer/General Counsel David Layton, Head Private Equity (neu) Marlis Morin, Head Client Services Dr. Michael Studer, Chief Risk Officer, Head Portfolio Solutions

Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 54 Mrd. (USD 57 Mrd.) in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in San Francisco, Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 900 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

