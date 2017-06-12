FOLGENDS WERTPAPIER WIRD HEUTE, AM 12.06.2017, NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 21.06.2017 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 12.06.2017, TODAY. THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 21.06.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.268 EUR
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 12.06.2017, TODAY. THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 21.06.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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MT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.268 EUR