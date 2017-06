TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen überwiegen zu Wochenbeginn die negativen Vorzeichen. Vor allem Technologiewerte werden verkauft, nachdem die Aktien der US-Branchenvertreter am Freitag kräftig Federn gelassen hatten. Auslöser dafür war ein Medienbericht, wonach das neue iPhone von Apple mit einem Modemchip ausgerüstet sein soll, der zu langsam ist, um ultraschnelle Internetverbindungen nutzen zu können.

Die Apple-Aktie fiel daraufhin um 3,9 Prozent. Auch andere Technologiewerte gaben deutlich nach, was Marktteilnehmer auch darauf zurückführten, dass der Sektor "überkauft" sei. In Asien geraten am Montag ebenfalls die Aktien der Technologiebranche unter Druck und mit ihnen die Börsen, an denen sie gelistet sind. In Tokio sinkt der Nikkei-225-Index um 0,6 Prozent auf 19.896 Punkte, zusätzlich belastet von Daten zu den Maschinenbauauftragen, die unter den Erwartungen gebliebenen sind. Im südkoreanischen Seoul geht es mit dem Kospi um 1,2 Prozent nach unten. Die Börse in Taiwan verliert 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt um 1,2 Prozent nach, wofür vor allem das Schwergewicht Tencent verantwortlich ist, dessen Kurs um 2,6 Prozent fällt. An der Börse in Schanghai fallen die Kurse im Schnitt um 0,5 Prozent. Hier werden bevorstehende Börsengänge für das Minus verantwortlich gemacht.

Weniger technologielastige Aktienmärkte, etwa in Singapur oder Malaysia, liegen geringfügig im Plus. Die australische Börse ist am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Unter den einzelnen Apple-Zulieferern verbilligen sich auf Taiwan Hon Hai Precision Industries um 2,4 Prozent und Pegatron um 0,9 Prozent. Taiwan Semiconductor Manufacturing fallen um 1,7 Prozent. In Seoul verlieren die schwergewichteten Samsung-Aktien 1,7 Prozent. Der Kurs des japanischen Apple-Zulieferers Murata gibt um 2,8 Prozent nach. Die Aktie des Halbleiterherstellers Tokyo Electron büßen 3 Prozent ein. Im japanischen Maschinenbausektor sinken Komatsu um 0,1 Prozent. Kubota verzeichnen ein Plus von 0,4 Prozent.

Wenig Bewegung gibt es am Devisenmarkt, wo der Euro bei etwa 1,12 Dollar verharrt. Der Greenback zeigt sich im Vergleich zum Freitag zur japanischen Währung wenig verändert bei 110,30 Yen. Beobachter verweisen auf die Sitzungen von Bank of Japan und US-Notenbank in dieser Woche, vor der sich die Anleger zurückhielten.

Die Ölpreise setzen ihren gemächlichen Erholungskurs fort. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent steigt um 0,6 Prozent auf 48,42 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag -0,37% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.895,64 -0,59% +4,09% 08:00 Kospi (Seoul) 2.253,02 -1,16% +16,16% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.144,30 -0,45% +1,31% 09:00 CSI-300 (Schanghai/Shenzhen) 1.974,40 0% +8,04% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.712,55 -1,22% +18,16% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.257,90 +0,11% +13,09% 11:00 KLCI (Malaysia) 0,00 0% +8,96% 11:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% +17,41% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:41 % YTD EUR/USD 1,1207 +0,0% 1,1206 1,1191 +6,6% EUR/JPY 123,57 -0,1% 123,72 123,49 +0,5% EUR/GBP 0,8787 -0,2% 0,8802 0,8814 +3,1% GBP/USD 1,2753 +0,2% 1,2732 1,2697 +3,4% USD/JPY 110,26 -0,1% 110,41 110,35 -5,7% USD/KRW 1125,18 +0,3% 1125,18 1123,70 -6,8% USD/CNY 6,7980 -0,0% 6,7980 6,7976 -2,1% USD/CNH 6,7890 +0,1% 6,7851 6,7877 -2,7% USD/HKD 7,7963 -0,0% 7,7969 7,7958 +0,5% AUD/USD 0,7525 -0,1% 0,7532 0,7539 +4,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,10 45,83 +0,6% 0,27 -18,8% Brent/ICE 48,42 48,15 +0,6% 0,27 -17,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,65 1.266,40 +0,1% +1,25 +10,1% Silber (Spot) 17,16 17,20 -0,2% -0,04 +7,7% Platin (Spot) 945,00 940,20 +0,5% +4,80 +4,6% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,5% -0,01 +4,7% ===

