Der Entwickler und Hersteller von Elementen der Laderaumausstattung von Fahrzeugen, Delignit, hat mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts die vorläufigen Zahlen bestätigt. Damit hat das ostwestfälische Unternehmen seinen Wachstumskurs fortgesetzt und den Umsatz im letzten Jahr um 9,4 % auf 48,6 Mio. Euro.

Seit 2010 ist Delignit somit jedes Jahr gewachsen, im Schnitt um 11,2 %. Erfreulicherweise hat der Gewinn überdurchschnittlich zugelegt, das EBIT um 20 %, das Vorsteuerergebnis um 26 % und der Jahresüberschuss sogar um über 30 %. Die EBIT-Marge hat sich infolgedessen auf 4,8 % und die Nettoumsatzrendite auf 3 % verbessert. Angesichts der guten Marktpositionierung, der stabilen Konjunktur und der guten Auftragslage dürfte sich der Trend auch im laufenden Jahr und in 2018 fortsetzen, zumal das Unternehmen erst kürzlich zwei neue Aufträge im siebenstelligen Bereich melden konnte.

Die beiden Aufträge betreffen die Lieferung von Bodenelementen für Regionalzüge in Schottland sowie für Hochgeschwindigkeitszüge in England, die an die europäische Tochter eines asiatischen Zugherstellers bis Ende 2018 erfolgen soll. Die beiden Aufträge folgen auf eine ähnliche Bestellung über die Ausstattung von U-Bahn-Fahrzeugen in einem arabischen Land, die Delignit im Herbst 2016 von einem asiatischen Kunden erhalten hat, und belegen die Fortschritte der jahrelangen Bemühungen, diesen Bereich neben dem ohnehin erfolgreicheren ...

