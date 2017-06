Der Pharmakonzern Abbott (ISIN: US0028241000, NYSE: ABT) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,265 US-Dollar je Aktie aus. Damit werden auf das Jahr gerechnet 1,06 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Ausbezahlt wird die Dividende am 15. August 2017 (Record date: 14. Juli 2017). Beim derzeitigen Börsenkurs von 47,29 US-Dollar (Stand: 9. Juni 2017) entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,24 Prozent. ...

