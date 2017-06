MorphoSys konsolidierte nach einem Hoch bei 67,75 Euro zurück zum vorherigen Widerstand bei 62,30 Euro. Der dient nun als Unterstützung. Mit einem Open End Turbo Long auf die Aktie von MorphoSys könnte sich bei steigenden Notierungen eine Trading-Chance von 150 Prozent ergeben.

Charttechnisch befindet sich die Aktie von MorphoSys seit November letzten Jahres in einem Aufwärtstrend, der derzeit zwischen 76,90 und 88,50 Euro beschrieben werden kann. Dabei erreichten die Notierungen Anfang der letzten Woche ein Hoch bei 67,75 Euro. In der Folge konsolidierte die Aktie den vorherigen und steilen Anstieg, doch fand am vorherigen Hoch von Ende 2015 bei 62,30 Euro eine Unterstützung. Dieser Support sollte nicht unterschritten werden, um eine weitere dynamische Bewegung zu starten, die die Notierungen der MorphoSys-Aktie ...

