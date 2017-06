Klartext: HeidelbergCement und Bilfinger

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei der HeidelbergCement-Aktie fiel auf, dass sie am Freitag mit einem satten Plus von rund 3% aus dem Xetra-Handel ging.

Chart HeidelbergCement Aktie

Quelle: tradingview.com

Anlass für diesen Zuwachs könnte die Tatsache sein, dass HeidelbergCement laut eigenen Angaben eine neue Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich platzieren konnte. Demnach hat diese neue Anleihe eine Stückelung von 1.000 Euro Nominalwert, Fälligkeit ist im Juni 2027 (d.h. in 10 Jahren).

HeidelbergCement: 500 Mio. Euro schwere neue Anleihe

Und der Kupon? Laut HeidelbergCement liegt dieser bei 1,50%. Es gibt aber wohl ein Sonderkündigungsrecht des Emittenten. Das ist für die Käufer solcher Papiere ein Nachteil, denn dann kann der Emittent die Anleihe auch frühzeitig kündigen und muss dafür in diesem Fall "nur" eine Prämie von 0,20% zahlen.

Nun, offensichtlich gab es dennoch genügend Käufer(innen) für diese neue Anleihe von HeidelbergCement! Vielleicht hatten einige das nicht erwartet, weshalb die HeidelbergCement-Aktie stärker stieg. Was soll mit dem Geld geschehen? Ganz undramatisch teilt HeidelbergCement dazu mit: "Die Emissionserlöse werden zur allgemeinen Unternehmens-finanzierung und zur Rückzahlung anstehender Fälligkeiten verwendet."

Dann der Blick auf Bilfinger:

Bei der Bilfinger-Aktie ging es zuletzt wieder deutlicher nach unten. Nachdem das Unternehmen im Laufe des vorigen Jahres einen Großteil des obersten Managements ausgetauscht hatte (Vorstandsvorsitzender, Finanzvorstand) war der Aktienkurs seit Ende August 2016 schön durchgestartet. Aber seit Ende April hat der Kurs der Bilfinger-Aktie gewissermaßen den Rückwärtsgang eingelegt und einen größeren Teil der vorigen Kursgewinne wieder abgegeben. Auf Sicht von 12 Monaten steht die Performance der Aktie gerade mal noch rund 2% im Plus.

Bilfinger: Auf Jahressicht noch knapp im Plus

Derzeit hat der Kurs der Aktie ein spürbares Abwärts-Momentum - demnach ist da also Vorsicht geboten. Was gibt es denn von Seiten des Unternehmens an Neuigkeiten? Nichts Weltbewegendes. Die Zahlen zum ersten Quartal waren "wie erwartet" ausgefallen, der Ausblick für 2017 war bestätigt worden. Es gab zuletzt positive Nachrichten in Bezug auf die Rauchgasentschwefelungsanlage für Schiffe von einer Bilfinger-Tochter. Diese Anlage sei "effektiv und wirtschaftlich", so Bilfinger, und gut für die Umwelt. Das klingt doch gut - doch offensichtlich hat es nicht ausgereicht, den jüngsten Abwärtstrend der Bilfinger-Aktie zu stoppen.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Im Spiele zu arbeiten und mit der Arbeit zu spielen, mit einem halb ernst, halb spaßhaft gemeinten Ehrgeiz nach Zielen zu streben, denen man nur einen Gleichniswert zuerkennt - zu solchen heiter-skeptischen Kompromissen gehört auch viel Frische, Humor und guter Mut." - Gelesen in den "Buddenbrooks"

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenstart!



Ihr

Michael Vaupel