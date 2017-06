Zug - Die Crypto Fund AG lanciert den Cryptocurrency Fund, der basierend auf dem Cryptocurrency Index in die wichtigsten virtuellen Währungen wie Bitcoin, Ether, Ripple und weitere etablierte Cryptocurrencies investieren wird. Der Schweizer Fonds wird bei der FINMA registriert und schafft für qualifizierte Investoren einen regulierten Zugang zu virtuellen Währungen.

Die in Zug (Schweiz) domizilierte Crypto Fund AG wird mit dem Cryptocurrency Fund ein indexbasiertes passives Fondsprodukt nach schweizerischem kollektivem Anlagegesetz KAG anbieten, welches sich ausschliesslich an qualifizierte Investoren richtet. Der Fonds bildet den Cryptocurrency Index ab, der von einem etablierten Indexanbieter berechnet wird, und investiert regelbasiert in die nach Marktkapitalisierung und Liquidität wichtigsten virtuellen Währungen. Dadurch wird hohe Diversifikation und reduzierte Volatilität ermöglicht, gleichzeitig aber auch sichergestellt, dass vom hohen erwarteten Wachstum und vom Aufkommen neuer Cryptocurrencies profitiert werden kann.

Jan Brzezek, CEO der Crypto Fund AG, erklärt dazu: "Wir sehen eine stark wachsende Nachfrage qualifizierter Investoren für einen regulierten und transparenten Zugang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...