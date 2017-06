(JK-Trading.com) - Am Freitag kam es kurz nach Eröffnung des Kassa-Marktes in der Tat kurzzeitig zu etwas, was den Anschein von Volatilität machte. Der DAX brach über die in der morgendlich technischen Betrachtung herausgestellte Region um 12.750er Marke und setzte in einem verhältnismäßig dünnen Marktumfeld zu einer Squeeze-Bewegung über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...