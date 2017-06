Durch die Eröffnung einer eigenen Niederlassung in Indien will SLM Solutions die Geschäftsbeziehungen weiter ausbauen. "Die enge Zusammenarbeit mit dem ARCI in Hyderabad bietet uns jetzt nicht nur die Chance zur Intensivierung unserer Geschäftsbeziehungen in Indien, sondern ist gleichzeitig mit unserer Tochtergesellschaft eine gute Basis dieses Land noch besser bedienen zu können", sagt Vorstand Uwe Bögershausen. Schon länger arbeitet SLM Solutions in Indien mit dem International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials (ARCI), einem Forschungszentrum der indischen Regierung in Hyderabad, sowie der DesignTech Systems, einem der führenden Dienstleister für additive Fertigungstechnologien zusammen.

