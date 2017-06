Liebe Trader,

trotz eines wiederholten Kursanstiegs des Dax-Index in der abgelaufenen Handelswoche an die Marke von 12.800 Punkten, blieb Käufern nachbörslich wieder die Luft aus - damit liegt zwar per Wochenschlusskurs ein Ausbruch vor, aber die Zweifel sind kurzzeitig noch nicht komplett aus dem Weg geräumt! Dennoch präsentiert sich die bisherige Chartformation seit den jüngste Hochs bei 12.841 Zählern recht bullisch, wozu auch der starke Freitagshandel zweifellos beigetragen hat - es herrscht scheinbar regelrechte Aufbruchsstimmung unter den Käufern. Aber eine endgültige Antwort auf das kommende Kursverhalten der Marktteilnehmer dürfte vermutlich erst in den nächsten Wochen bringen.

Long-Chance:

Um das Aktienbarometer weiter in Richtung der Jahreshochs bei 12.878 Zählern anzuschieben, bedarf erst eines nachhaltigen Ausbruchs über 12.800 Punkte. Darüber kann anschließend von einem Folgeanstieg bis glatt 13.000 Punkte philosophiert werden. Solange aber 12.800 Punkte als Hürde Bestand haben, bleibt das Marktgeschehen beim Dax als neutral einzustufen. Auf der Unterseite kann jedoch zu Beginn dieser Handelswoche noch ein kleinerer Rücksetzer zurück auf das Niveau von 12.740 Punkten folgen, ehe Bullen wieder Anlauf auf die Hürde aus der Vorwoche nehmen. Sicherlich dürfte sich das Chartbild bei einem Rutsch unter 12.640 Punkte nachhaltig eintrüben, dann drohen nämlich direkte Abgaben auf die 50-Tage Linie bei derzeit 12.479 Zählern.

Wiederstände: 12.822 / 12.841 / 12.855 / 12.878 / 12.910 / 12.950

Unterstützungen: 12.711 / 12.700 / 12.650 / 12.600 / 12.550 / 12.529

Wochenchart:

Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.815 Punkte; 08:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

