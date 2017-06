Das Management von Praxair und Linde ist begeistert, weil sie die langen und zähen Fusionsverhandlungen jetzt hinter sich lassen und so langsam in die Implementierung übergehen können. Weniger begeistert sind die Mitarbeiter, denen die Wegrationalisierung droht. Aber was haben die Aktionäre davon? Hier sind drei Dinge aus der neuesten Präsentation, die mir aufgefallen sind.

1. Plus Plus Milliarden

Linde (WKN:648300) und Praxair (WKN:884364) erwarten, dass innerhalb der kommenden drei Jahre die laufenden Kosten um etwa 1 Mrd. Euro gesenkt werden können. Vor allem in der Verwaltung und im Vertrieb werden zahlreiche doppelt besetzte Stellen wohl wegfallen. Zudem wird mit größeren Einsparungen ...

