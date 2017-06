Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Vorzüge von Volkswagen (VW) nach einer Befragung deutscher und britischer Händler auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die deutschen Autobauer seien wegen ihres relativ hohen Anteils an Leasing-Angeboten besonders stark von Restwertverlusten bei Diesel-Pkw betroffen, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Montag. Derweil bleibe die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen trotz der Debatte um mögliche Fahrverbote in Innenstädten höher als wohl allgemein erwartet./la/ajx

ISIN: DE0007664039